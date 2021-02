Manuel fue infiel a Lucía con Fiama y Stefany

Lucía piensa que Manuel puede estar arrepentido

Manuel avanza a pasos agigantados su relación con Fiama

Tras caer en la tentación con Fiama y Stefany, Manuel ha reflexionado junto a Mari y Raúl sobre su relación con Lucía. "Lo que tú tienes que pensar, que no sé si a lo mejor no te has dado cuenta es que yo creo que tú culpa te hace pensar que la querías o que tenías que demostrarle que la querías. Creo que en tu subconsciente sabías que no la querías pero la culpa de ‘le he hecho daño’ te hacía estar con ella", ha comentado Mari.

"No estaba enamorado, esa es la conclusión a la que he llegado", ha confesado el de Puerto Real. "Yo no me considero… yo le fui infiel y metí la pata igual que la he metido ahora, pero yo no me he portado con ella mal nunca".

"Si tú estás enamorado de verdad no flirteas con otras. Necesitas conocerte a ti mismo y ser sincero contigo mismo. Decir a ver si no estoy preparado para una relación no la voy a tener. Y si te estás enrollando con una chica y ves que ella se está ilusionando más y tú no, no tienes que vender motos y decirle que no crees que te vayas a enamorar".

Lucía, al límite en Villa Montaña

Mientras tanto, en Villa Montaña, Lucía tiene una idea muy equivocada de lo que puede estar pensando Manuel. "Ayer hubo un fiestón aquí y no sonó 'La luz de la tentación'. Eso me hace pensar", confesaba a Carlos con la esperanza del que el gaditano se hubiese arrepentido.