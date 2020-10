Andrea no puede ocultar por más tiempo sus sentimientos. La catalana se ha sincerado con sus compañeras y ha reconocido que no le gusta la idea de que Óscar esté como soltero en la Villa de los chicos. "Hasta hace un mes estábamos. Hablábamos cada día. Y en el enfrentamiento que me hicieron se sentó diciendo que me había confundido, que él decía de tomar un café en plan amigos. No. Si hemos discutido, hablamos cada día y te pones celoso si ves cosas mías, no me dejes así", se derrumbaba.