Ismael le desea lo mejor a Andrea tras la ruptura y ella pide comprensión: "Deberíais conocer toda la historia de mi relación"

La pareja rompió su relación en la hoguera final

Andrea e Ismael se pronuncian por primera vez tras la ruptura a través de las redes sociales

El fin de la relación entre Andrea e Ismael se veía a leguas. La pareja acudió a 'La isla de las tentaciones' para fortalecer su noviazgo y erradicar los celos. Sin embargo, Andrea encontró en Óscar, uno de los solteros, lo que no en Ismael y él se decepcionó enormemente con ella por haberle sido infiel durante el programa.

En su hoguera final, Ismael decidió irse solo y Andrea con Óscar. "No estoy preparado para afrontar ningún tipo de relación, tengo que sanar mis heridas, seguir conociéndome a mí mismo y seguir creciendo como persona. Me quiero ir solo", dijo Ismael; mientras que Andrea quiso poner el broche final a su historia de amor con Óscar ofreciéndole irse juntos de la isla.

Ismael: "Les deseo lo mejor"

Tras la ruptura fueron cientos los comentarios que se generaron a través de las redes sociales. Pero los más importantes sin duda son los de sus protagonistas.

A través de su cuenta de Instagram, Ismael agradecía el apoyo que estaba recibiendo y aseguraba que le deseaba lo mejor a la nueva pareja:

"Bueno familia, muchísimas gracias por el apoyo que me habéis dado todo este tiempo. Se ha acabado mi paso por 'La isla de las tentaciones'. Ya sabéis qué decisión he tomado. Espero que os haya gustado. Y al que no, que lo respete. Al final tengo unos valores y unos principios y todas las actitudes que he visto durante este tiempo no las comparto. Las respeto pero no las comparto. A ella y a él les deseo lo mejor", afirmaba a través de 'Instagram stories'.

Asimismo aseguraba que estará muy pendiente de responder en cuanto pueda a todos los que le habían escrito ya que tal fue la cantidad de mensajes que recibió que se le bloqueó la bandeja de entrada.

Ismael, además, añadía sentirse "liberado" en su última publicación: "Me siento liberado. Después de todo me siento libre. A veces hay que perder para ganar".

Andrea: "Deberíais conocer toda la historia de mi relación"

Por su parte, Andrea tuvo que salir al paso de muchas críticas. Y aunque está muy orgullosa de la decisión que ha tomado, sí que pedía comprensión y respeto.

"Yo no os voy a preguntar que le diríais a mi pareja, no busco los comentarios fáciles ni la aceptación de la gente que no me conoce. Simplemente os digo a todos vosotros que si queréis juzgar mi comportamiento primero deberíais conocer toda la historia de mi relación", escribía en una de sus publicaciones. Una publicación de una foto suya en la hoguera final pero en la que recortaba a Ismael.