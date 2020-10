Liseth también tuvo un rollete con Kevin: “Fue hace ocho años en Madrid”

Marta se está volviendo loca en ‘La isla de las tentaciones 2’ , no quiere hacer daño a nadie, pero va de Dani a Kevin y de Kevin a Dani como de oca a oca. De hecho, ha asegurado “Me da miedo seguir abriendo mi corazón, que si con Dani que si con Kevin, me da miedo volverme loca porque ya estoy bastante loca”.

Ellos saben que además, de con Lester , tienen que luchar el uno contra el otro y Kevin ha querido compartir algún que otro secreto con Marta para ganarse su confianza. Marta ha flipado cuándo este le ha contado que él había tenido algo con Luzma y con Liseth . La canaria no daba crédito “No me lo creo, ¿te enrollaste con Liseth?” .

Kevin le ha contado que conoció a Luzma en Marbella y que a Liseth la conoció en Madrid hace ocho años cuando comenzaba la universidad. A Marta le ha entrado un ataque de risa en la Villa, pero en plató alguien no se ha reído tanto.

¿Qué le pasa a Alejandra Rubio con Liseth?

Un tanto alterada, Alejandra Rubio no daba crédito a la información y ha mostrado su asombro ante la información “Ahora resulta que Liseth es la reina de la noche madrileña”. Lo ha dicho con tanto énfasis que Kiko Matamoros ha tenido la sensación de que Liseth y Alejandra habían tenido algún problemilla, o esta se estaba poniendo celosa: “¿Qué te ha pasado con Liseth?”. Alejandra le ha dicho que nada, pero no ha podido contener la risa y Matamoros no ha recordado que su novio trabaja en el mundo de la noche.