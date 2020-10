Yun responde uno a uno a todos sus frentes: de por qué no hablaba en la isla a los memes sobre ella

Yun se convirtió en la primera expulsada de Villa Montaña. Según los chicos, por "no congeniar" con ellos y con el resto de solteras. En su momento, Yun lo aceptó con deportividad: "Me alegra haberos conocido. No me sentía yo, no he podido dar el 100% de mí. Me voy sin haber encontrado el amor en 'La isla de las tentaciones' pero contenta de haber entablado relaciones".