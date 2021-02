Lucía no levanta cabeza desde que se enteró de la infidelidad doble de Manuel . La participante de 'La isla de las tentaciones 3' no para de llorar a pesar de los consejos y el apoyo que recibe por parte de sus compañeras y de los solteros de Villa Montaña. Lucía está en pleno duelo por amor .

En 'El debate de las tentaciones' hemos visto más imágenes del gran bajón de la participante. Entre lágrimas ha asegurado que no va a perdonar a Manuel, pero que necesita respuestas. En su día el gaditano ya le había sido infiel, así que no entiende por qué le ha vuelto a hacer daño de esa forma. El desconsuelo de Lucía era tal que solteros como Isaac no podían contener su emoción al verla mal.