Manuel: "Lucía está actuando por despecho, no le gusta ni Carlos ni Isaac"

Manuel: "Yo nunca me arrepentiré de lo que estoy haciendo"

"Ha sido un poco extraño no ver las imágenes y que me las tengan que contar mis compañeros. Estoy muy sorprendido por la actitud de Lucía, creo que lo está haciendo totalmente por despecho. Ni le gusta Carlos, ni Isaac, ni ninguno, lo está haciendo por devolverme la pelota. Espero que no se arrepienta el día de mañana, yo estoy siendo yo y estoy haciendo lo que me da la gana. Nunca me arrepentiré de lo que estoy haciendo, sí del daño, pero no de las acciones. Creo que ella lo está haciendo sin sentirlo", confiesa.