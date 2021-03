Jesús, muy afectado tras la cuarta hoguera: "Nuestra villa es Jumanji, pero la suya la de Playboy"

Al ver estas imágenes, Jesús enloquecía . " Se ha pasado el juego . Dale 'game over' porque ya se lo ha pasado. 'La isla de las tentaciones' se le ha quedado pequeña. Isaac tiene poca vergüenza, cero dignidad, cero valores y cero respeto. Eso por ahora. Sinceramente vine con la idea de que Marina no se iba a acercar a ninguno y menos como está aquí, pero es que no la reconozco ", comentaba a Sandra Barneda.

"Y yo venía con arrepentimiento. Estoy ahora como al que le pegan en el suelo. Ya me da igual. Espero que cuando estaba conmigo no hubiera hecho esas cosas, porque si no no hubiera podido entrar por la puerta. Nunca me ha gustado vivir en una mentira y si de verdad ella es así, que se pire porque no me aporta nada nada", decía muy dolido.