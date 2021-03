Guapos, solteros y dispuestos a conquistar a los participantes de 'La isla de las tentaciones'. Los solteros y solteras que han pasado por Villa Montaña y Villa Playa no sólo nos han brindado multitud de anécdotas, historias y momentazos, sino que nos han deleitado la vista con sus cuerpazos . En 'Hay más imágenes' recordamos con este ránking definitivo algunos tipazos que se han lucido en el paraíso.

"Le voy a decir de todo, que aquí a lo mejor me he dado cuenta de que soy mejor persona que él y que me siento hasta más guapa que él. Espero que llore para sentirme mejor y decirle todo lo que le quiero decir", confesaba.