Marina le pide perdón a Jesús: “No debí decir que no ibas a dar la talla en la cama”

Antes de que Isaac entrara en el debate para explicar todo lo que ha ocurrido en el triángulo Marina – Isaac – Lucía, Marina y Jesús han tenido su último cara a cara en ‘La isla de las tentaciones’. Marina ha y vuelto a decir que, cuando entraron en el programa, ella ya no estaba enamorada de su novio y que no se siente culpable de nada, pero sí le ha querido pedir perdón por algo en concreto.

En una de las hogueras, al ver a Jesús besándose con Stefany pero son llegar a nada más, Marina aseguró que su novio no se acostaba con otra mujer en la isla “porque no iba a dar la talla” y no porque no quisiera hacerlo de verdad. Jesús se sintió “muy humillado” por este comentario y se sorprendió de si Marina había tenido alguna queja de él en la cama durante los cinco años que duró su relación.