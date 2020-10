Diez cosas que no sabes de Melyssa Pinto: la enfermedad que tuvo de pequeña o su segundo nombre

Melyssa Pinto se ha convertido en una de las concursantes estrella de la segunda temporada de ‘ La isla de las tentaciones ’. La extronista es posiblemente la persona que peor lo está pasando dentro del programa, después de haber visto a su novio Tom besándose apasionadamente con Sandra . Melyssa nos ha mostrado su faceta más sensible y lo cierto se ha ganado el cariño de la audiencia por su honestidad en el reality ¿Quieres conocerla un poco mejor? ¡Te contamos algunas cosas que probablemente no sabías de ella!

1. Tiene doble nacionalidad

2. Su segundo nombre es Regina

3. Su mayor atractivo: su timidez y su “punto sexual”

4. Su madre es su mayor apoyo

5. Le saca 11 años a su hermana

La propia Melyssa contó la especial forma en la que su padre le dijo que iba a tener una hermana pequeña: “Tuvimos una conversación en la que me dijo que me amaba, que me quería muchísimo y que el cariño iba a ser igual para las dos pero tenía que ser compartido”. Melyssa adora a su hermana y una de las cosas que que dice más le duele es no haber pasado el suficiente tiempo con ella de pequeña.