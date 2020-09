Esta noche en el debate de ‘ La isla de las tentaciones ’ hemos visto un avance de la primera hoguera de las chicas. Melodie se derrumba por completo al escuchar una frase de su novio Cristian y asegura que no lo reconoce: “No sé quién es esa persona, estoy flipando te lo juro. He perdonado cosas que no debería de perdonar. No tengo palabras, se me ha caído todo”, ha lamentado tras ver las imágenes que Sandra Barneda tiene para ella.

La defensa de Nagore Robles

En plató, todos se han preguntado qué palabras ha pronunciado Cristian para desatar tanto drama en la isla y algunos han acusado a Melodie de exagerada. Unos comentarios que han sacado de quicio a Nagore : “Aquí ni Dios ha sufrido, de principio a fin. El primero que conocí, el primero que me chisqué y me casé. Ala, ya estaría”, ha dicho sarcástica. La colaboradora no entiende tanta crítica por la reacción de Melodie y ha defendido que cada uno atraviese las emociones que quiera: “Es el A B C de las relaciones, los cuernos y el desamor. Me cago en la leche, que me ponéis como no quiero”, ha zanjado en clave de humor.