La Isla de las Tentaciones: última hora en directo

22.57h : Ismael asegura que no era feliz con Andrea. Y con Andrea, la chica soltera con la que estuvo en Villa Playa, cuenta que se vieron e intimaron pero que no llegó a sentir "lo que necesitaba".

23.19h: Susana vuelve a ver las imágenes de su ruptura con Gonzalo. "No me lo imaginaba así, tengo lagunas porque siempre tenía el pensamiento de quitar de mi cabeza que habíamos roto. Me he machacado mucho por hacerlo ahí", explica.