Terelu Campos quiere ir a 'La isla de las tentaciones' con su novio

Sandra Barneda se ha quedado muy sorprendida con esta revelación y le ha preguntado a la colaboradora si quiere ir de tentadora, pero la hija de María Teresa ha dicho que no, que prefiere ir con su novio: “Me gustaría a mí tener pareja para liarla parda. Como no lo he hecho nunca en la vida…”. La presentadora no se ha creído estas palabras y la colaboradora las ha aclarado: “Con pareja, jamás. Liarla parda todos los días que puedo, pero con pareja jamás”.