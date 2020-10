Que Joaquín Sánchez es un fan incondicional de ‘ La isla de las tentaciones ’ no es ningún secreto. El capitán del Real Betis Balompié vive con pasión cada una de nuestras galas y bromea en sus redes sociales sobre los dramas que se viven en el programa.

El futbolista dice haber montado un cuarto en su casa para acoger a “los chavales” y nos enseña las estancias de lo que ha llamado ‘ Villa Hulio ’: “La última cama la he dejado para Tom, por si se quiere venir con todas”.

Las bromas de Joaquín Sánchez sobre Tom

Joaquín, sin perder detalle desde su casa, se ha escandalizado con el comportamiento de Tom y ha bromeado con sus desafortunadas palabras. “Tom, por favor, ¿cómo se va a querer a dos personas a la vez? Se me está cambiando hasta la cara. Por favor Tom, que se te ve el plumero”, ha bromeado con un filtro de Instagram que le deformaba la cara.

Joaquín Sánchez se solidariza con Pablo y Rosito

Joaquín nos enseña ‘Villa Hulio’

“Además he montado un cuarto abajo para los chavales ¿Queréis verlo?”, a contado a todos sus seguidores . El bético ha explicado que le preocupa mucho el desamor que puedan vivir nuestros concursantes al regresar a España y que, por eso, les ha acondicionado un rincón en su casa para acogerlos a todos.

“Llevo tiempo obsesionándome y, como no quiero que nadie se quede fuera, he montado mi propia ‘Villa Hulio’”, ha dicho antes de enseñar cada una de las habitaciones en forma de tienda que 'ha montado' para nuestros novios: “Oleee. Mira Pablo, aquí tienes tu cama con tu Rosito. Esta es la de Cristian, esta la de Lester y la última la he dejado para Tom, por si se quiere venir con todas”, ha bromeado en un directo de Instagram que ha sido puro cachondeo.