Pero en 'El debate de las tentaciones' hemos visto aún más. Lola entornará el 'mea culpa' después de ver que Diego ni se imaginaba que hubiera vuelto a caer en la tentación. "Sé que le he hecho mucho, mucho daño. Me considero incluso mala persona", explicará.

Lara alucinará con unas declaraciones de Hugo y se temerá lo peor. "Voy a seguir siendo como soy porque no estoy haciendo nada. Me parece ridículo. Si quiere coger las cosas que coja y se vaya", defenderá. Por su parte, Claudia se decepcionará con Raúl: "Muchas veces cuando discuto con él le digo que es un hipócrita y ahora me lo parece también".