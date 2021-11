Zoe abandona la hoguera y va en busca de Josué: "Dime dónde está, quiero verlo"

El fuerte tonteo de Josué y Diriany: “Tenemos un juego de seducción, soy un poco picarón con ella porque sé que le gusta”

Zoe no soporta las imágenes de Josué con Diriany

Zoe: "Quiero 'una hoguera de confrontación', me quiero ir de aquí"

A Zoe le ha bastado muy poco para querer marcharse de 'La isla de las tentaciones 4'. Lo cierto es que Josué y ella no empezaron con buen pie. Los celos y la desconfianza que pretenden dejar atrás en el paraíso hicieron su aparición nada más separarse y conocer a los solteros y solteras. En concreto, que Diriany llamase la atención del extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' provocó que Zoe no deje de pensar en qué puede estar haciendo su novio en Villa Playa.

Era el momento de salir de dudas. 'La luz de la tentación' había sonado en varias ocasiones en Villa Paraíso y Zoe tenía claro que algunas de ellas venían motivadas por su novio. En esos instantes ella reaccionó bailando 'twerking' a más no poder. Pero este caso era diferente: ahora vería qué es lo que exactamente ha hecho Josué.

"Me molestaría ver jueguecitos, dejarse querer... Porque él a mí me exige unos puntos que estoy respetando. Si él no respeta esos puntos yo no tengo nada más que decir, Sandra", le contó a la presentadora momentos antes de visionar lo que estaba sucediendo en la otra villa.

Zoe cree que Josué y Diriany se han besado

La participante vio el tonteo extremo que se trae su pareja con Diriany, aunque él ya había advertido que se iba a dejar llevar intentando resistir al máximo la tentación. Pero cuando la soltera entró en la habitación de Josué, Zoe se puso histérica al pensar que se habían dado un beso dentro del armario.

"¡¿Eso ha sido un beso?! ¡¿Qué ha pasado ahí?! ¡Yo he escuchado un beso! No se ve porque está la puerta. ¿Qué hace en su cuarto?", reaccionaba. Sus compañeras intentaron tranquilizarla. Por unos momentos, lo consiguieron.

"Zoe se pone nerviosa. Yo no voy a llorar más por esta persona. He llorado mucho, mucho por él. Si quiere hacer el guarreteo que lo haga, y que luego lo vea y le de vergüenza. (...) Que yo no puedo bailar 'twerking' ni nada porque a él le sale de su mismísimo. ¿Y él sí puede subir a la chica al cuarto? ¿Pero esto qué es?", se quejó Zoe.

¡Zoe huye de la hoguera!

A continuación, Zoe vio más imágenes de la química entre Josué y Diriany. También con Claudia, otra soltera que parece tener mucho interés en él. Imágenes que le hicieron estallar.

"Quiero una 'hoguera de confrontación', Sandra. Me quiero ir. Le he prometido a mi familia que no lo iba a pasar mal. Y él me está faltando el respeto. Porque yo estoy fatal pensando en él todo el rato. Me he sentido mal hasta por bailar y ser yo misma. Yo me voy de aquí. Yo no estoy siendo yo. No quiero ver esto más", dijo.

Tanto la presentadora como sus compañeras quisieron hacerle entrar en razón, pero Zoe acabó abandonando de la guerra. "¡Qué asco de tío! ¡Qué asco!", clamaba. "Sé que voy a decepcionar a mucha gente pero me quiero ir. No quiero estar aquí, me da mucho asco", decía antes de echar a andar en busca de Josué. "Dime dónde está, quiero verlo", pidió.

Zoe traza un plan para fugarse de Villa Paraíso, próximamente