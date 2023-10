La identificación de las víctimas en Murcia a través del ADN: "Podría estar en un plazo de tres a cinco días"

Según el doctor Lorente, "el peor enemigo del ADN es el paso del tiempo o la acción del calor". "Son los dos grandes mecanimos destructivos de todo tejido, y con unas temperaturas elevadas mantenidas durante un cierto tiempo, las estructuras del cuerpo se destruyen. El ADN es una estructura sensible y el tejido puede estar muy dañado, lo que hace que esta situación sea muy compleja". El primer paso ante estas tragedias , como decíamos, es recurrir a la huella dactilar, como se ha hecho con éxito con cinco víctimas, mientras que el siguiente es la prueba por ADN con muestras del fallecido y de un familiar directo del mismo (que también entregan objetos personales de sus seres queridos, como peines o cuchillas de afeitar, para tomar la muestra).

En caso de que algún cuerpo estuviera completamente calcinado, es decir, que los huesos se hubieran visto afectados -no parece este el caso-, "las pruebas requieren más tiempo y puede que los análisis de ADN no den resultado". En el hipotético caso de que se identificaran a 11 de 13 víctimas y no hubiera más opciones, se tomaría una última decisión: se revisan todos los detalles, como la altura o el género de la persona, y se finaliza la identificación.