'La última tentación' no solo era una oportunidad para que las seis parejas que participaban descubrieran si habían tomado en su día la decisión correcta, sino también para saldar sus cuentas pendientes. Gracias a esta prueba intensa y extrema, hemos seguido cada semana qué pasó con los protagonistas de las tres ediciones de 'La isla de las tentaciones'. De sus relaciones también hemos extraído algunas lecciones :

Aunque no muchos confían en la amistad con una expareja, a menudo los que lo consiguen son envidiados. Alguien que ha formado parte de tu vida durante tanto tiempo puede llegarse a convertir en alguien que te puede comprender ante determinadas situaciones con otras personas. Quien consigue eliminar el rencor y conservar el cariño que algún día se tuvo, tiene un tesoro.

Jamás pensamos que Marta Peñate y Lester Duque podrían llegar a este punto. Después de once años de relación terminaron armando la marimorena con múltiples discusiones y reconciliaciones. Sin embargo en 'La última tentación' no solo llegaron a un entendimiento sino que incluso la propia Marta hizo buenas migas con Patry, la actual pareja de su ex.