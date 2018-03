Los coaches enloquecen con el arte de Iván, el primo de David Barrull

“Tienes pellizco, tienes algo”“A mí de ti me gusta todo, como los cochinos, hasta los andares… Todo”“Este es un gran candidato, tiene muchas posibilidades”… Estas son solo algunas de las flores que Rosario Antonio Orozco le han echado a. Iván ha conseguido atravesar los corazones de los artistas y Antonio Orozco ha tenido la sensación de que podía tener algún parentesco con David Barrull, el ganador de la segunda edición de ‘La Voz’ . Iván es primo de David y ha sido el artista quién le ha animado a participar en ‘La Voz Kids’ porque tiene un arte que no se puede aguantar. Los coaches han intentado hacer uso de todos sus encantos para conseguir que Iván estuviera en su equipo, pero

Entre audición y audición nos enteramos de curiosidades de nuestros coaches que nunca nos hubiéramos podido imaginar. El tema era que con las canciones y la música nunca se sabe, que a veces una canción que crees que no va a funcionar, se convierte en un todo un éxito. Melendi comentaba que su nuevo tema 'Destino y Casualidad' casi no lo incluye en el disco. Rosario por su parte, comentaba también que su famoso 'Como quieres que te quiera' le dijeron que no iba a funcionar porque el principio era muy largo y no se lo iban a poner en la radio. Pero ya lo que no nos esperábamos por nada del mundo es que el tema más famoso de Antonio Orozco, 'Devuelveme la vida', se podía haber quedado en un cajón: "Estaba fuera del repertorio".