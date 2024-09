“Me he dado cuenta de que nunca me he enamorado hasta ahora”, señala la de Elche con una amplia sonrisa. Marieta considera que a sus anteriores parejas solo las ha querido, pero nunca amado de la misma forma que ama a Suso Álvarez. Un amor que le ha llevado a cometer una locura por su chico, tal y como ella misma explica en su último capítulo de 'De pura raza'. ¿Han dado otro paso en su relación? ¿Habrá pedido Suso su mano en matrimonio?