"Han estado muchos meses prácticamente siendo novios. Lo han dejado este verano", asegura el periodista, el cual se ha enterado por el entorno de la pareja que ambos se veían con mucha frecuencia y no ocultaban su amor delante de sus amigos, aunque sí frente la pantalla. Una situación que no se ha dado siempre, porque la canaria no pudo resistirse a felicitar públicamente al exnovio de Anabel Pantoja con una publicación que hizo saltar todas la alarmas.