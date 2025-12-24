Álex Aragonés 24 DIC 2025 - 18:30h.

El CE L'Hospitalet lanza una iniciativa para impulsar el tejido comercial de la ciudad en la camiseta del primer equipo de fútbol

BarcelonaEl Centre d'Esports L'Hospitalet (CE L'Hospitalet) ha decidido impulsar el tejido comercial de la segunda ciudad más grande de Cataluña a través de una iniciativa que permitirá que cualquier comercio de la localidad catalana pueda presentar su candidatura para convertirse de manera gratuita en el patrocinador principal de la camiseta del primer equipo de fútbol para la temporada 2025/2026.

"El concurso pretende promocionar el tejido empresarial de Hospitalet, ofreciendo la oportunidad a un negocio local de aparecer como patrocinador principal en la equipación", ha explicado el conjunto catalán, que milita en la Tercera RFEF.

Este 'regalo' de Navidad del CE L'Hospitalet saldrá a partir de los negocios, comercios y empresas con sede física o actividad registrada en el municipio catalán, que se graben un breve vídeo explicando quiénes son, a qué se dedican y por qué deberían ser el patrocinador principal.

Según ha explicado el club, quedan excluidos de la campaña aquellas personas físicas que no representen un negocio local o empresas con actividad fuera del municipio, patrocinadores actuales del Club cuyo contrato genere conflicto con este concurso y empresas "cuya naturaleza sea contraria a la normativa vigente para los valores deportivos como apuestas, armas, contenido para adultos, etc".

Los negocios tienen hasta el domingo 21 de diciembre a las 23:59 para enviar sus solicitudes y un jurando interno del club valorará los videos en base a su originalidad y creatividad, vinculación con la ciudad, representatividad de los valores del club y calidad visual o narrativa.

De este modo, el CE L'Hospitalet dará a conocer al ganador de la iniciativa, que recibe el nombre 'Patrocina por la cara a L'Hospi' el próximo 4 de enero y podrá excluir cualquier vídeo con contenido inapropiado, ofensivo o que incumpla la normativa.

Cien años de L'Hospitalet

La localidad catalana ha conmemorado este mes de diciembre el el centenario de la concesión del título de ciudad con la visita institucional del rey Felipe VI. Su bisabuelo, el rey Alfonso XIII, otorgó el título de ciudad a L'Hospitalet el 15 de diciembre de 1925, hace apenas 100 años, en reconocimiento a la evolución económica y demográfica que el municipio había experimentado en los años anteriores.

Este crecimiento estuvo impulsado por el desarrollo de diferentes proyectos en la vecina Barcelona y en el entorno, como las obras de la Exposición Universal, del metro y del ferrocarril y la expansión industrial, que atrajeron a la ciudad inmigración procedente de distintos puntos del Estado.

Cien años después, L'Hospitalet se ha convertido en el segundo motor económico de Cataluña, un referente en el ámbito sanitario y de la investigación biomédica y uno de los polos de atracción para las industrias culturales, a la vez que sigue siendo una población que recibe nuevos habitantes procedentes ahora de diferentes países.

El alcalde de L'Hospitalet agradeció la presencia del monarca "porque esto demuestra que L'Hospitalet tiene un lugar importante en el país y en las instituciones. La ciudad tiene un pasado, construido desde la diversidad y el respeto. Este pasado nos ha llevado al presente, y el mensaje importante es que tiene un futuro que debemos seguir escribiendo entre todos".