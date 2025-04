Tibu empieza recordando cómo era su vida entre rejas: " Yo era el encargado, tenía una nómina de 72 euros" . Tras decir esto, el mánager explica que "era el encargado oficial, ponía a limpiar a los demás presos, ilustres y no ilustres. Mario Conde fregó, Gerardo Díaz Ferrán fregó , hasta fregó un preso al que llamábamos el ‘señor muerte’... así que imagínate".

"Yo era el encargado de recibir a los nuevos y fui a darle la bienvenida como a todos los presos que llegaban. Según llega Mario Conde, miró a través de mí , como que me atravesó la mirada y me dijo: 'Oye, ¿aquí venden gomina? ", dice Tibu sin poder contener la risa al recordar aquella escena. Tras esto, el entrevistado cuenta que "inmediatamente se fue al economato de prisión y dijo 'dame gomina".

Uno de los momentos más llamativos es cuando Tibu detalla cómo Mario Conde consiguió su libertad: "Estoy en deuda con él, a los dos meses me dice: Pero, ¿por qué estás aquí?".

"Le expliqué el motivo por el que estaba en prisión y me dijo: ‘¿Me dejas que te haga un recurso? Porque esto no tienen nombre", comenta Tibu. Tras esto, el protagonista detalla más sobre cómo llegó su libertad: " Mario Conde tardó dos minutos en hacer un recurso, de su puño y letra , dirigido hacia la jueza de Vigilancia Penitenciaria . Él firma el recurso y con ese documento yo fui a entregarlo a ventanilla y se lo envié a la jueza sin ninguna esperanza".

Al cabo del tiempo, Tibu recuerda que "Mario salió de la cárcel a las semana y a mí me cambiaron al módulo de paquetería, era agosto y, de repente, me llaman por los altavoces con un mensaje de ‘agente judicial’. Ese anuncio significaba que te podía caer un nuevo ‘marrón', una querella o algo... y era la resolución de que me iba del talego".