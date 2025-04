Tibu cuenta todos los detalles de cómo se rompió su relación con Dani Martín y con el resto de la banda de 'El Canto del Loco'

Según Tibu, Dani Martín quería cancelar una gira en verano y todo estalló por los aires en una reunión en casa de David Otero: "Alguien se lo tenía que decir"

'Mis días en la cárcel', programa 2: La entrevista completa a Carlos Vázquez 'Tibu'

Carlos Vázquez, más conocido como Tibu, habla abiertamente en 'Mis días en la cárcel' sobre el motivo que provocó su separación con todos los miembros de la banda 'El Canto del Loco' y detalla qué sucedió entre Dani Martín y él, que tenían una relación muy cercana, para acabar demandados y posteriormente ir prisión.

Tibu comenzó como mánager de 'El Canto del Loco' en el año 2005, vivió el éxito de la banda en primera persona, un huracán que arrasó en toda España. Sin embargo, mientras estaban haciendo historia en el mundo de la música, recibió una querella criminal por apropiación indebida y deslealtad societaria de 'El Canto del Loco', lo que provocó que nuestra protagonista fuera condenado a cuatro años, tres meses y dos días de prisión.

Juan Manuel Medina, durante la entrevista, interrumpe al invitado y le pregunta de forma directa: "Esto lo sé, Dani Martín no te tenía guardado como 'Tibu' o 'mánager', te tenía guardado como 'papá'. ¿Qué coño pasó entre vosotros?". Al tocar este tema tan sensible, Tibu no se muerde la lengua y responde ante las cámaras: "Hay dos factores, uno totalmente justificado, que es el fallecimiento de la hermana de Dani, que fue totalmente inesperado, nos dejó a todos fuera de juego, sobre todo a Dani y a sus padres".

Un trágico suceso que, según Tibu, a partir de ahí empiezan a "aparecer varios personajes externos. La corte de abogados con la que se relacionó, que eran amigos íntimos de la chica de Dani, de Patricia Conde".

El papel de Patricia Conde y la decisión de Dani de romper una gira en verano

Tibu explica que Dani Martín "empieza a cuestionarse que su vida sentimental no puede depender de la gira de 'El Canto del Loco'. Sobre todo, teniendo en cuenta que Patricia Conde, de la que yo era mánager también, hacía un programa de televisión y tenía vacaciones en julio y agosto... que era justo los meses en los que el 'ECDL' estábamos de gira a saco".

"Nosotros teníamos cerrada una gira bestial de 100 conciertos. Tengo una hoja firmada manual por Dani Martín pidiendo 100 conciertos para ese año. Teníamos un acuerdo con un 'sponsor' bestial y por supuesto había un número mínimo de conciertos cerrado que se fue al garete", comenta el que fuese mánager de una de las bandas de música más famosas de España.

La reunión en la casa de David Otero, El Pescao, que rompió la relación para siempre:

Ante la negativa de Dani Martín a realizar la gira de verano, el mánager detalla que "se crea un ‘totum revolutum’ en una reunión en la casa de 'El Pescao', de su primo David Otero, alguien le tenía que poner el cascabel al gato, alguien le tenía que decir: ‘Dani, no podemos cancelar la gira".

"Había que decirle que no se podía cancelar porque los técnicos no pueden, el equipo de sonido y luces ha invertido millones de euros en el equipo que vamos a llevar en esta gira y se quedaban en pelotas... una serie de factores, que no se podía cancelar una gira así por las buenas", matiza Tibu delante de Álvaro Rojo y Juan Manuel Medina.

"Dani lo que interpreta de esa reunión es que a mí lo único que me interesaba de su vida y de su carrera era el dinero", comenta el mánager de artistas. Sin embargo, después de todo el conflicto, comenta: "Al final rescatamos unos 15 o 16 conciertos y sí recuerdo que esa gira fue a un nivel de mal rollo interno bestial".

La confesión de Dani Martín a Tibu de querer separarse de 'ECDL'

Uno de los momentos que vivió Tibu fue cuando Dani Martín le confesó que quería emprender un camino en solitario y separarse de 'El Canto del Loco': "La separación ya era algo que él me había confesado antes de tener prevista esa gira. Me explicó sus motivos, que yo asumí, de hecho yo iba a seguir siendo el mánager de Dani en solitario".