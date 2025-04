Luitingo habla en redes su cambio físico: "La gente empieza a no saber quién soy"

Todo empezó cuando Luitingo comenzó a publicar fragmentos de canciones inéditas que, como muchos han interpretado, recuerdan a su historia con Jessica Bueno : " De quererme hasta odiarme " o "quieres que me vaya luego que me quede, no te aclaras ".

Más sincero que nunca, el que fuera finalista de 'GH VIP' aclaraba si estaba intentando reconciliar a Jessica Bueno con estas indirectas o no: "No, hombre. Son cosas que cuando estoy en el coche solo... pues ya está. Me pongo a componer y me salen cosas. Soy fanático de Luis Miguel, imagínate si soy romántico".