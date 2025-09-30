Carlos Franganillo analiza los últimos coletazos de la borrasca Gabrielle en España, que ha afectado especialmente a Baleares

Carlos Franganillo, sobre el temporal que azota Valencia y Murcia: "En algunos puntos han caído más de 200 litros por metro cuadrado"

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este martes 30 de septiembre analizando los últimos coletazos de la borrasca Gabrielle en España, que ha afectado especialmente a Baleares.

"Ibiza y Formentera se están llevando la peor parte hoy de los últimos coletazos de la borrasca Gabrielle", ha arrancado diciendo el presentador ovetense.

Fraganillo ha destacado que "las lluvias han sido tan potentes y tan continuas que han tenido que cortar calles y realizar desalojos preventivos" en diversos puntos de las citadas islas.

La impactante imagen del puerto de Ibiza: "Cuesta distinguir dónde empieza el mar"

El periodista ha mostrado desde plató una imagen del puerto de Ibiza "donde cuesta distinguir dónde empieza el mar, porque todo parece un mar de barro".

"La calles han sido esta tarde -de martes- una sucesión de coches a la deriva. Entre ellos, un autobús que circulaba con una tremenda dificultad", ha sentenciado sobre el temporal que ha castigado a Baleares.