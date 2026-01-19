Miguel Salazar Madrid, 19 ENE 2026 - 18:55h.

Óscar Puente, ministro de Transportes, anunció un plan de renovación de 750 millones de euros en 2019 en el corredor Madrid-Sevilla

El corredor Madrid-Sevilla, en el que se ha producido el trágico accidente de tren por el que han perdido la vida unas 40 personas -según los últimos datos oficiales-, se inauguró en el año 1992 para la Exposición Universal del mismo año en la capital andaluza. Tiene unos 400 kilómetros y longitud. Pero, tras 30 años funcionando, el ministro de Transportes Óscar Puente lanzó que había que renovarlo y que esas obras eran el origen de las continuas incidencias que Adif reportaba en el mismo tramo donde un tren Iryo ha sido descarrilado y ha terminado impactando con un Alvia.

Los detalles del plan de renovación en las vías del corredor Madrid-Andalucía

En 'El tiempo justo' hemos descubierto en qué se invirtió ese dinero destinado a la renovación de las vías. Tal y como explica Julio Uzal, periodista del programa de Telecinco, desde Transportes se trabajó para lograr mejoras en el sistema de señalización, en el sistema de comunicaciones y también para conseguir una mejor impermeabilización. El presupuesto para ello era de 750 millones de euros. Además de ello, se preveían nuevas traviesas en el mismo trayecto.

"El accidente es tremendamente extraño", anunció en rueda de prensa Puente tras el trágico accidente. El motivo que detalló el ministro es que ese punto estaría renovado desde el pasado mes de mayo. Se hicieron "trabajos de sustitución de cambiós y de desvíos", pero aún así parece que las incidencias se seguían reportando en el mismo enclave.

Desde Adif ya informaron en varias ocasiones de esas vibraciones que los pasajeros solían notar en el interior de los convoyes. En agosto de 2023, la empresa lanzó un comunicado donde las compartían. Pero también hubo más avisos tras el mes de mayo de 2025. Como explica Julio Uzal, durante el pasado mes de octubre existieron hasta 25 minutos de retrasos en el tramo ubicado cerca de la localidad cordobesa de Adamuz.

Según explica la periodista y colaboradora Gema Peñalosa, las primeras pesquisas descartan casi al completo que un sabotaje haya sido el motivo por el que se ha producido uno de los peores accidentes ferroviarios que se recuerdan en el país.