Así socorrió un adamuceño a los heridos del accidente de tren: "Hubo un momento que la moto llevaba a 6 personas"

El brutal accidente de tren en Adamuz (Córdoba) sigue dejando testimonios desoladores. Gonzalo es un vecino del pueblo que, al recibir la información de lo que estaba ocurriendo, decidió socorrer con su quad a las personas que estaban dentro de algunos de los trenes siniestrados.

El hombre no se lo pensó dos veces y se desplazó hasta el lugar de los hechos con su moto. "Hemos tratado de ayudar a quien menos podía", comienza diciendo en 'El tiempo justo'. Como el sitio es de complicado acceso, pensó que el quad era el vehículo idóneo para acudir a las vías en las que se sigue investigando el origen del suceso, por el que Pedro Sánchez ha declarado tres días de luto oficial. "hay muchas piedras, es difícil el acceso en coche, no se puede casi entrar. Se me encenció la bombilla", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El duro testimonio de un joven en mitad del caos

Gonzaló levantó a los individuos que estaban en el suelo. "Hubo un momento que la moto podía llevar a 6 personas", explica. En ella también cargaba con una camilla. En mitad de la ayuda que ofrecía, Gonzalo descubrió testimonios muy duros como el de un joven de entre 20 y 25 años. "Había perdido a su madre, a su amigo no lo encontraba", relata. Este último apareció en el hospital. Su madre sigue, por el momento, entre los desaparecidos.

"Lo enganché a cuestas, hasta mi casa lo llevé", comenta. La oscuridad de la noche tampoco ayudaba a realizar las labores de búsqueda y rescate. "Ver a la ente atrapada impresiona muchísimo, no estás preparado para eso", admite.

Gonzalo pone en valor las tareas de la Guardia Civil. "Fue espectacular la cadena evacuando a heridos", dice. Y aprecia la agilidad en un momento de incertidumbre. "En cuestión de 5 minutos había mantas, comida, bebidas todo movilizado", asegura.