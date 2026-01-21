Miguel Salazar Madrid, 21 ENE 2026 - 16:40h.

'El tiempo justo' accede en exclusiva a una secuencia que fue tomada en el lugar de los hechos antes de que llegase la Guardia Civil

Las claves de las obras en las vías de tren próximas a Adamuz donde se reportaban incidencias: ¿En qué se invirtieron 750 millones?

¿Fue la rotura de la vía próxima a la estación de Adamuz la causa o la consecuencia del brutal accidente por el que han perdido la vida al menos 42 personas? Por el momento, el ministro de Transportes Óscar Puente mantiene cautela y afirma que es pronto para determinarlo. En cualquier caso, se trata de un aspecto clave para las pesquisas que continúan realizándose en el lugar de los hechos.

'El tiempo justo' ha podido acceder en exclusiva a unas imágenes donde se aprecia la rotura de la vía. Tal y como explica en directo el periodista Alfonso Egea, las fotografías son tomadas sobre las 20 horas, cuando han pasado apenas 20 minutos del brutal accidente entre el Iryo que iba en dirección Madrid y el Alvia que transcurría hacia Huelva.

Accedemos a imágenes de la rotura de la vía tras el accidente

Todas las ruedas del Iryo tienen una muesca, como han podido descubrir los agentes. Esta muesca provoca la situación que apreciamos en la primera fotografía de la secuencia, donde la rotura de la vía no es aún tan latente.

En otra imagen, que podemos ver en el apartado superior a este párrafo, destaca un bloque de hormigón que debería permanecer intacto en su totalidad y queda completamente destrozado. Las taviesas de hormigón son las encargadas de unir dos raíles. Surge la misma pregunta que hemos lanzado al comienzo de la noticia: ¿es este hecho una causa o una consecuencia del descarrilamiento?

El interior del rail también se ve en la imagen que estamos comentando. Pero hay más. Otra imagen capta la pieza que falta, sobre la que debería haber circulado el tren Iryo que cargaba a a más de 300 pasajeros.

La última fotografía que podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia muestra cómo, instantes después del accidente, un trozo de metal queda alejado del otro rail que también desaparece.