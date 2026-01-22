Miguel Salazar Madrid, 22 ENE 2026 - 18:49h.

'El tiempo justo' accede a material exclusivo sobre la inseguridad que denuncian los maquinistas

Exclusiva | 'El Programa de Ana Rosa' encuentra una rueda del tren siniestrado en Adamuz con una muesca visible

Compartir







Las tragedias ferroviarias de estos últimos días en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) han movilizado a los maquinistas para manifestarse en huelga durante los próximos 9, 10 y 11 de febrero. Denuncian inseguridad en las vías y unas condiciones un tanto complicadas para realizar su trabajo.

En un documento interno al que ha tenido acceso 'El tiempo justo', un maquinista de Renfe manifiesta las deficiencias que existen en las vías por las que circulan los trenes de alta velocidad de las línea Madrid-Barcelona. "Se trata de recorridos plagados de baches y deformidades en aparatos de vías", reza una parte del documento con fecha del pasado 7 de enero.

El mismo trabajador de la empresa dependiente del minsiterio de Transportes le hizo llegar a sus superiores que existen serios problemas para circulas por las vías de ese tramo. "La conducciones resultan una tarea agotadora por las constantes vibraciones, balanceos y ruidos demasiado elevados, no permitiendo desarrollar la conducción del vehículo con la comodidad necesaria, afectado ésto por tanto a la seguridad en la circulación", denuncia como ha podido saber el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.