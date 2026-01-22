Nuria Morán 22 ENE 2026 - 09:36h.

Un equipo de 'El Programa de Ana Rosa' encuentra piezas inéditas del accidente de Adamuz, Córdoba

El héroe de 16 años que colaboró en la tragedia de Adamuz: "Tuve que ver algo terrible, pero lo importante era ayudar"

Después de que el 'New York Times' fotografiase dentro de un arroyo un elemento del tren siniestrado en Adamuz que hasta ese momento no habíamos visto, la Guardia Civil y el ministro de Transportes Óscar Puente aseguraban que es bogie estaba totalmente controlado.

Ahora ha sido un equipo de 'El programa de Ana Rosa' el que ha localizado en la misma zona otra pieza que podría ser muy importante para la investigación.

'El programa de Ana Rosa' ha puesto en manos de la Guardia Civil esta pieza

Jorge Luque, el compañero que ha encontrado este nuevo elemento de los trenes siniestrados el pasado domingo 18 de enero, nos ha contado la secuencia de los hechos en directo desde la zona cero de la tragedia.

"El bogie fotografiado que levantó ayer tanta polémica se queda en nada en comparación con la pieza que hemos encontrado nosotros. Ayer, junto a un grupo de montañeros de este pueblo, organizamos una excursión por la zona del accidente. Llovía mucho y había barro, pero encontramos una pieza de enormes dimensiones que creemos que puede contribuir mucho a saber las causas del accidente por las enormes marcas que tiene", ha asegurado nuestro compañero.