22 ENE 2026

Juan y Nena han cargado contra los políticos en directo: "Nada de lo que decís lo creemos"

El desconsuelo marca la misa funeral de los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez, fallecidos en el accidente de tren

Punta Umbría llora la muerte de los miembros de la familia Zamorano Álvarez que fallecieron en el accidente de Adamuz del pasado domingo. La conmoción y el dolor han marcado la misa funeral que se ha celebrado este mismo jueves. En 'El tiempo justo' hemos podido hablar con Juan y Nena, abuelo y tía abuela de la niña de 6 años que ha quedado sin padres, sin hermano y sin primo tras la tragedia.

Joaquín Prat, presentador del programa de Telecinco, ha querido darles el pésame en directo y mostrar todo su apoyo en estos momentos tan difíciles para ambos. "Esto es un dolor muy grande que no se puede aguantar", lamentaba entre lágrimas Nena. Juan ha querido relatar, tras soltar sus lágrimas, lo que vivió con el Rey de España cuando acudió a la localidad cordobesa.

"Recibimos la noticia de que el Rey quería dar el pésame, cosa que me agradó, pues este señor me infunde mucho respeto", asegura el abuelo de la pequeña. Sin embargo, después de que estuviesen moviéndose por varias salas, en mitad de dolor, Juan se quedó a cuadros con la actuación de Felipe V. "El señor Rey tuvo un acto de cobardía, se fue sin dar explicación", comparte.