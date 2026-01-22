Miguel Salazar Madrid, 22 ENE 2026 - 17:10h.

Alfonso Egea y José Luis Pérez opinan sin tapujos sobre la polémica aparición de la vicepresidenta en el municipio cordobés

Montero, "desolada" por el accidente de Adamuz, insiste en que es tiempo de "unidad y solidaridad"

María Jesús Montero apareció junto a los Reyes de España cuando estos estaban atendiendo a los medios de comunicación en Adamuz. Recordemos que el pueblo cordobés sigue llorando la muerte de al menos 43 personas que fallecieron como consecuencia del choque entre un Iryio que iba en dirección Madrid y un Alvia que se trasladaba a Huelva.

Este martes acudieron los jefes de Estado al lugar de los hechos. También fue el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Sin embargo, la aparición más criticada fue la de la vicepresidenta primera del Ejecutivo.