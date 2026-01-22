Logo de telecincotelecinco
El análisis del criticado comportamiento de María Jesús Montero junto a los Reyes en Adamuz: "Está haciendo campaña"

María Jesús Montero apareció junto a los Reyes de España cuando estos estaban atendiendo a los medios de comunicación en Adamuz. Recordemos que el pueblo cordobés sigue llorando la muerte de al menos 43 personas que fallecieron como consecuencia del choque entre un Iryio que iba en dirección Madrid y un Alvia que se trasladaba a Huelva.

Este martes acudieron los jefes de Estado al lugar de los hechos. También fue el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Sin embargo, la aparición más criticada fue la de la vicepresidenta primera del Ejecutivo.

