Alerta ante la obsesión por la testosterona en hombre sanos: "Sacan la información de las redes sociales"

Los médicos alertan sobre la obsesión por la testosterona entre hombres sanos y afirman que hay un auténtico mercado en torno a la masculinidad en el que se les anima a someterse a diferentes pruebas y a iniciar terapias hormonales para alcanzar esa hipermasculinidad.

'La mirada crítica' ha hablado sobre esta nueva alerta médica con Carlos Casado, endocrinólogo del hospital madrileño Fundación Jiménez Díaz, que nos ha confirmado esta preocupante tendencia.

Carlos Casado, endocrinólogo: "El motivo de consulta de la testosterona está aumentando en los últimos años"

"El motivo de consulta de la testosterona está aumentando en los últimos años. En la mayoría de las consultas no hay ninguna alteración en su nivel y no se necesita ningún tipo de tratamiento. Son enfermedades relativamente raras que necesitan la valoración de un endocrinólogo o de un médico experto en salud hormonal masculina para ver si realmente se necesita terapia", nos ha explicado en directo.

Sobre qué tipo de perfil acude a estas consultas, Carlos Casado nos ha respondido: "Está aumentando el motivo de consultas en personas de 25 a 45 años, casi siempre por información que sacan de las redes sociales".

Además, ha explicado qué significa tener una disminución en la testosterona y si está relacionado con la falta de masculinidad: "La disminución de testosterona la sospechamos cuando hay síntomas como disminución de la masa corporal, del deseo sexual, del ritmo de afeitado, aparición de osteoporosis Un conjunto de síntomas y signos muy característicos".