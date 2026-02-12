Iker Jiménez contesta a Pedro Sánchez tras sus declaraciones sobre él en el Congreso y le anima a ir a 'Horizonte': "No le están asesorando bien"

La crítica de Pedro Sánchez a Iker Jiménez: "Hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa"

Después de dos meses, Pedro Sánchez acudía este miércoles 11 de marzo a la tribuna del Congreso para rendir cuentas sobre tragedias de Ademuz y Gélida, las cuales han sido calificadas de "inexistentes" por la oposición.

Además de lanzar varios ataques sobre la oposición, el presidente del Gobierno atacaba a varios medios digitales y al periodista Iker Jiménez, compañero de esta cadena.

Sánchez acusaba al presentador de 'Horizonte' y criticaba "este patrón de generar odio, de bulos, de tratar de dividir a la sociedad" diciendo que "es algo que ya replica el Partido Popular sin ningún tipo de escrúpulo". Además, el político daba una lista de políticos populares, incluyendo a Ester Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo, acusándoles de reproducir "los mismos bulos que hizo la ultraderecha" y de dar "lecciones de democracia pero en realidad operan con el mismo registro de Iker Jiménez".

Sánchez continuaba con su crítica al periodista y a su trabajo: "Sí, es muy triste, es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia, hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa".

Nada más comenzar el programa, Ana Terradillos ha criticado la actitud del líder del PSOE y ha lanzado un alegato a favor de la libertad de prensa y de expresión: "Ayer el presidente del Gobierno señaló desde la tribuna del Congreso a varios digitales y a un compañero de esta casa, a Iker Jiménez. Aquí, en el ataque a la libertad de prensa, siempre nos van a encontrar enfrente. Se puede estar de acuerdo o no, pero señalar a periodistas es propio de un tiempo al que hace mucho dijimos adiós", ha defendido en directo la presentadora.

Tras estas palabras, el presentador de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio' respondía a Sánchez en su programa "Han empezado a llegar mensajes de radio, de redes...", comenzaba diciendo.

"Lo primero, respeto absoluto a la Institución que representa Pedro Sánchez. Le tengo tanto respeto que le invito a 'Horizonte'. Me extraña que le de usted esta importancia y me agrada incluso. Quiere decir que nos ve y eso es interesante", argumentaba el presentador.

El presentador apuntaba que desde 'Horizonte' "no hay texto ni guiones ni vendo nada nuca": "Este programa está abierto a todos los periodistas, pero muchos no querían venir... eso es otra historia". "Creemos en la libertad de expresión tanto como creemos en todas las instituciones".

"Podría estar aquí. Podríamos detallar todo eso de los bulos y la información y desinformación. Usted se iba a sorprender, aunque vea 'Horizonte', a lo mejor no le están asesorando bien del todo. Desde que 'Horizonte' es diario ha habido un impacto, llegamos a mucha gente. Esta franja es muy difícil, tenemos grandes profesionales compitiendo que hacen más audiencia que nosotros, porque somos los recién llegados, pero luchamos con nuestras herramientas. Algo ocurre. Detecto ciertos movimientos sorprendentes", decía en pleno directo.

Además, señalaba lo siguiente: "¿Qué mejor que vengas y charlemos un presidente y un humilde periodista? Yo no pacto preguntas y sería maravilloso para usted. Sería una entrevista sincera y normal. Me he quedado muy sorprendido y no quiero entrar en ningún tipo de debate. Bastantes problemas tenemos como para estar en este debate". "Nuestro oficio es contar y seguiremos contando. Para esto está este maravilloso programa".