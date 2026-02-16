La Villa Olímpica agota 10.000 preservativos en 72 horas: "No hay evidencias de que influya en su rendimiento"

El 'misterio' de las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo: ¿por qué se rompen?

Los Juegos Olímpicos de Invierno son de todo menos fríos y se han convertido en los más calurosos de los últimos tiempos. Los atletas olímpicos que se en encuentran allí no han pedido el tiempo y han agotado 10.000 condones en tan solo 72 horas.

Esto supondría que cada deportista tendría una media de cuatro preservativos. Algunos de los atletas han puesto estos preservativos a la vente en Internet, donde se ofertan por hasta 105 euros.

"La demanda es mayor de lo esperado", ha dicho la Fundación Milano Cortina. A pesar de todo Así, se ha decidido que no se repondrán más condones en la Villa Olímpica.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con la psicóloga y sexóloga Mariela Martínez, que ha analizado la alta cifra de preservativos que se habrías usado o desaparecido: "No significa que los utilicen, también que están optimistas o que los quieren de recuerdo".

Se estarían vendiendo preservativos por Internet a 105 euros

Sobre si el sexo puede influir en el rendimiento de los deportistas de élite, ha respondido: "No hay evidencias de que esto sea así. Sí que ha habido siempre este mito, pero teniendo en cuenta que es gente preparadísima, es algo que no les va a influir salvo que sea justo antes de la competición y les pueda distraer".