Miguel Salazar Madrid, 14 MAY 2026 - 18:23h.

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La jueza del caso de la 'sindicalista deluxe', la hija de la exdiputada madrileña y azote de Isabel Díaz Ayuso Carmen López, le dice claramente en sede judicial a la protagonista si desea declarar tras "manipular cheques" y "defraudar" hasta 6 millones de euros de la Unión General de los Trabajadores. Mayka Tomás López se negó a hacerlo, al igual que una presunta cómplice suya.

"Parece ser que ha colaborado con Mayka para cobrar dinero de UGT simulando que el dinero lo percibían trabajadores", le lanza la jueza.

Sin embargo, hay una persona que sí se atreve a dar su versión de los hechos por los que es investigada la 'sindicalista deluxe'. Es otra presunta cómplice, que cuenta que estaba en una mala situación y que fue su amiga quien la salvó como hemos podido saber en 'El tiempo justo'.

La presunta colaboradora: "Quiso ayudarme"

"Pasé por un momento malo y tengo a mi amiga, la cual me dio ese dinero. A ella no le importaba, quiso ayudarme de esta forma", relata en sede judicial.

Digamos que Tomás López la quiso "ayudar" y que no supo si los cheques que manejaba eran verdaderos o falsos. Recordemos que, según las pesquisas, la hija de Carmen López "falsificaba" esos cheques para cobrarlos a nombre de personas que habían aprobado una oposición. "En ningún momento sabía que eran fradulentos", asegura su supuesta cómplice.