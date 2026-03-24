Compartir







Ana y Luija han confirmado en el programa final de 'Casados a primera vista' que siguen juntos. Explicaron que están muy felices, pero tuvieron que hacer frente a unas imágenes inéditas de su mayor bronca durante la convivencia, provocada por un malentendido que estuvo a punto de poner en riesgo la relación.

La discusión surgió por un comentario que Ana escuchó de Luija en una conversación sobre su fin de semana en Málaga con Stefan. Ana oyó a Luija decir que estaba haciendo un paripé, lo que le molestó profundamente y le llevó a acusar a su marido de buscar televisión.

PUEDE INTERESARTE Estefanía aclara si le gusta Marc y Stefan reacciona

Las palabras de Ana provocan un gran enfado en Luija: "Me puedes decir lo que quieras, que soy un cabezón, lo que tú quieras, pero que soy un mentiroso, que vengo a hacer un papel o a buscar la fama, eso no te lo voy a permitir en la vida".

Luija también se muestra afectado por la discusión: "Me duele que piense que no soy una persona honesta, que vengo aquí a hacer una mentira". En el vídeo que encabeza este artículo puedes ver las imágenes inéditas de la pelea entre Ana y Luija.

No fueron las únicas imágenes inéditas que vieron y es que pudieron recordar cómo fue la primera vez que Luija fue a la casa familiar de Ana para descubrir cómo era el que se iba a convertir en su hogar.

¿Se plantean ser padres?

Ana y Luija han respondido a la pregunta que más se hacen sus seguidores: si planean ampliar la familia. Él explicó en el programa del reencuentro que había cambiado de opinión tras conocer a su mujer y ser tan bien recibido por los dos hijos que ella tiene. Comentó que pasó de no querer tener hijos a valorar la posibilidad.