El coste paisajístico de las placas solares en Gerena, Sevilla: "Adiós a los campos dorados"

"El paisaje se lo han cargado totalmente. Me di cuenta que va a cada vez a peor y si siguen poniendo más se va a convertir en un problema ", considera. Hay hasta cuatro empresas de fotovoltaicas allí.

Aunque él es francés, ya lleva muchos años residiendo en la campiña sevillana, donde los cultivos se han ido sustituyendo por el acero. "Me duele ver lo que está pasando y mira que no he nacido aquí...", nos admite.