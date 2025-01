"Podría haberte dicho que me importas, eso y un millón de cosas, pude hacerlo y no lo hice, no sé por qué", escribía Alejandro Sanz allá por 1997, en su tema "Si hay Dios". Un canto a la fe que siempre ha reconocido sentir y que en aquellos tiempos lamentaba no saber expresar. Han pasado 28 años de aquella letra y ya no hay nada que esconder.