Al parecer, según los profesionales del sector, la toca estaría elaborada en algún taller pakistaní , algo que no sería motivo de represalia. Pero la gota que ha colmado el vaso es que aseguran que se trata de una copia exacta a una pieza elaborada en un taller andaluz.

Ante el revuelo causado, la cordobesa Hermandad del Buen Suceso se ha visto obligado a emitir un comunicado para calmar los ánimos. En el mismo aseguran que desconocían la procedencia del regalo y que están obligados a aceptar los obsequios de sus devotos: "Como no puede ser de otra manera, o así al menos lo entiende esta Junta de Gobierno, está obligada a recepcionar cualquier clase de donación que Hermanos o Devotos realicen a nuestros Benditos Titulares, sea en metálico o en especie".

Además aseguran que no sabían cuál era el diseño que se iba a entregar, seguro que con la mejor de las intenciones: "La Hermandad no tenía conocimiento de la toca que se iba a donar, ni se le había presentado ningún tipo de proyecto, ni de dibujo de lo que se le iba a donar, lo cual, ha podido ser un error por nuestra parte dado que deberíamos de habernos cerciorado de lo que se iba a recibir, cuestión esta que no volverá a ocurrir".