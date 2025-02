Lola Trujillo , portavoz de la plataforma, aseguró en unas declaraciones de este lunes que lo que anunciaron como "una actividad intercultural ha sido más bien puro negocio ". "Que no nos equivoquen", alertaba.

Los vecinos no estaban de acuerdo con lo que denominaban "la privatización" del parque público que "no es un sitio de paso, sino de comunicación entre barriadas ". La representante del movimiento recordó que estos lugares "son para la vecindad y su disfrute ".

En ella pedía que su acceso no estuviese "restringido durante meses por un evento privado". Una vez finalizado ya, no se volverá a repetir. La corporación municipal de Málaga aprobó por unanimidad que no se celebre de nuevo allí.