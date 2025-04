Según han explicado el alcalde de Cádiz, Bruno García, la concejala de Igualdad, Virginia Martín, y el inspector de la Policía Local Andrés Ochoa, esta aplicación ‘Ward’ desarrollada por la empresa Innovasur utiliza una tecnología que se fundamenta en blockchain , que no es editable, por lo que presenta las garantías de seguridad para su validez ante un tribunal.

El uso de esta aplicación no deja rastro en el móvil y la víctima no tiene posibilidad alguna de introducir cambios en la grabación, ya que de manera automática la misma se envía a una red de blockchain que otorga inmutabilidad a los datos: “Así se asegura su validez jurídica, aunque nunca se usarán los datos hasta que la víctima no diera premiso para ello, garantizando en todo momento la protección de datos personales”.