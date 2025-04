Denuncian, asimismo, "el nefasto estado en el que se encuentran los parques de bomberos de la ciudad de Sevilla, procesos de mejora que se eternizan en el tiempo, sin ver aún resultado". Y añaden en una nota de prensa que en 2024 no recibieron el vestuario de obligada entrega para poder estar adecuadamente uniformados, por falta de presupuesto, y las más de 160 vacantes sin cubrir hoy en día. Y por ello, ya el 1 de abril decían que "los mínimos de guardia no se puedan cumplir, incluso el riesgo que conlleva el cierre de algún parque de bomberos o la ausencia de vehículos de altura en ciertas zonas de la ciudad, creando un peligro para la ciudadanía y para los propios bomberos".

Antonio Núñez, del Sindicato Andaluz de Bomberos, insiste en que "no están en huelga, que solo se han negado a hacer horas extras, que son voluntarias", y que los que no están trabajando es porque están de baja. "La plantilla mínima en una guardia diaria es de al menos 60 efectivos. Y cada día se llama entre 25 y 30 para hacer horas extras porque con la plantilla no llegan al mínimo. Al no hacerlo ahora, los parques están bajo mínimos. Hoy, por ejemplo, 25 efectivos, habiendo aviso amarillo en Sevilla por lluvia".