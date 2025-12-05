Aprovechando el duelo copero entre ambos equipos, el que fue el club de su vida y el último para el que jugó dedicaron un emotivo acto de recuerdo al futbolista

Curro Reyes, padre de José Antonio Reyes, asistió como invitado de honor y rompió a llorar después de que todo el estadio corease su apellido en recuerdo al jugador

BadajozEl Estadio Francisco de la Hera, feudo del Club Deportivo Extremadura, fue ayer el escenario de uno de los homenajes más emotivos que se recuerdan hacia José Antonio Reyes, futbolista sevillano fallecido el 1 de junio de 2019 tras un trágico accidente de tráfico en Alcalá de Guadaíra, cerca de su Utrera natal, en Sevilla. Fue justo ese estadio extremeño el último que defendió y en el que jugó, y por eso, el encuentro que el CD Extremadura y el Sevilla disputaron este jueves 4 de diciembre en la Copa del Rey fue también un partido lleno de simbolismo que no podía sino servir para recordar al también canterano sevillista.

Como invitado de honor estaba su padre, Curro Reyes, quien después de alzar con sus manos una camiseta del Sevilla con el nombre y el dorsal de su hijo, de la que le hizo entrega Nemanja Gudelj, capitán sevillista, no pudo evitar romperse y llorar emocionado mientras todo el estadio al unísono coreaba su apellido en honor al futbolista utrerano: “Reyes, Reyes, Reyes”.

Aunque en los primeros instantes su progenitor aguantó con una sonrisa mientras mostraba a la grada la camiseta, que llevaba también la frase “eterno capitán”, Curro Reyes no pudo contener las lágrimas cuando todo el estadio le arropaba, y mientras a su lado también se encontraba otra camiseta, la de Reyes con el CD Extremadura, que también alzaría escenificando todo lo que José Antonio Reyes unió y todo el cariño que ambos clubes le siguen profesando.

En su cuello, el padre del futbolista también llevaba una bufanda en la que los colores de los dos equipos se fusionaban para, en una sola, simbolizar también esa unión y ese homenaje que secundaron tanto sobre el césped como en las gradas.

En una de las pancartas, la afición sevillista también desplegó un emotivo mensaje hacia su canterano: “Hasta que la muerte nos separe”, rezaba desde uno de los fondos del estadio.

Extremadura y Sevilla, dos clubes unidos en recuerdo al jugador

Tras el partido, que acabo con 1-2 a favor del conjunto andaluz, desde la cuenta del Sevilla en las redes sociales volvieron a recordar al utrerano: “Siempre en nuestra memoria, José Antonio Reyes”, escribieron, junto a las imágenes del instante en que el capitán sevillista hacía entrega de la camiseta de homenaje al padre del futbolista.

De igual modo, también la propia Real Federación Española de Fútbol quiso destacar lo ocurrido en el Estadio Francisco de la Hera, destacando el emotivo momento vivido en sus instalaciones.

“Precioso homenaje que dedican a su memoria el club de su vida, el Sevilla Fútbol Club, y el último el que disfrutó del deporte que tanto amaba, el Club Deportivo Extremadura”, publicaba la cuenta oficial de la entidad federativa, compartiendo igualmente un vídeo del aplaudido momento.