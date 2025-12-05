Lanzan un mensaje con consejos del 112 sobre cómo actuar en caso de un terremoto

El mayor simulacro de tsunami en España pone a Cádiz a prueba: "Está siendo un ejercicio de un realismo impactante"

MálagaEl Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 4,9 con epicentro en la localidad malagueña de Fuengirola, que ha sido sentido en varias provincias andaluzas. El temblor ha tenido lugar a las 10:38 horas a una profundidad de 77 kilómetros, según el IGN. El Gobierno andaluz ha activado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan Ante el Riesgo Sísmico.

Entre otros puntos, el terremoto se ha sentido en Benalmádena, Torremolinos, Mijas, Alhaurín el Grande, Algarrobo, Rincón de la Victoria, Torrox, Nerja y Antequera (Málaga); Estepa, Lora del Río, Écija (Sevilla), Medina Azahara, Alcolea, Almodóvar del Río (Córdoba), Albuñol y Almuñécar (Granada).

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de ello a través de las redes sociales, un mensaje que acompaña con un vídeo con consejos del 112 sobre cómo actuar en caso de un terremoto.

Situación operativa 0

La situación operativa 0 de este plan está motivada por la ocurrencia de fenómenos sísmicos ampliamente sentidos por la población y requiere una actuación coordinada de las autoridades y órganos competentes para intensificar la información a la ciudadanía al respecto.

Según Sanz, tras el temblor el teléfono 112 ha registrado avisos desde municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba, sin que consten daños personales.

El 112 ha registrado cerca de medio centenar de llamadas procedentes de localidades de Málaga como la capital, Benalmádena, Torremolinos, Marbella y Alhaurín de la Torre; desde Alcalá de Guadaira y Constantina, en Sevilla, y las cordobesas de Puente Genil, Nueva Carteya y la capital, ha informado un portavoz del servicio de emergencias.

Terremoto de magnitud de 4,9

Según la última información proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto ha tenido una magnitud de 4,9 -inicialmente la cifró en 4,2 y luego en 4,8- y se ha producido a las 10:38 horas (9:38 UTC) a una profundidad de 78 kilómetros.

