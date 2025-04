"Casi 17.000 agentes heridos en 2024 no son suficientes para poder considerarnos profesión de riesgo", lamenta quien en los últimos meses ha tenido que acudir a urgencias hasta en 14 ocasiones: "Me dan crisis de ansiedad y la tensión se me pone altísima". Eso por no añadir que su columna vertebral quedó destrozada en el accidente: "He perdido movilidad y tengo dolores insoportables".