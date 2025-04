" Una persona que no está enferma nunca haría eso , perder la vida de su mujer y su vida. Perdimos todo", ha manifestado antes de que la magistrada-presidenta, Alejandra Dodero, diera por finalizada la vista oral en la que, hasta ahora, el acusado únicamente había manifestado no recordar nada de lo sucedido .

Para el Ministerio Público, el acusado a ctuó con ensañamiento y alevosía ante el "inesperado" y "violento" ataque que habría cometido bajo "un plan preconcebido" al degollar a su esposa por la espalda con un cuchillo de cocina de once centímetros de hoja sobre las 17,30 horas del 7 de agosto de 2021.

"No cabe ningún tipo de piedad porque no ha dicho ante un juez que lo ha hecho, ni ha pedido perdón ni a los familiares ni a sus hijos", ha manifestado en su intervención la fiscal Déborah Díaz-Jiménez, quien ha insistido en que el acusado "estaba en sus cabales" dado que no ha habido ningún tipo de prueba que acreditara algún desorden mental o psicológico en el acusado.