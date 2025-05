"Estaba en la total y absoluta creencia de que había dejado al niño en la guardería, no se da el tipo penal de ningún tipo de lo que es el delito de homicidio", dice la abogada

La familia de acogida del bebé fallecido en Linares había hecho otros 13 acogimientos

Compartir







Rocío Garrido, abogada del padre de acogida del bebé de Linares, Jaén, fallecido el pasado martes tras permanecer horas en un vehículo estacionado en la vía pública, ha rechazado que lo ocurrido pueda calificarse como homicidio imprudente puesto que en este caso "no se da esa actitud temeraria o descuidada" y su defendido "estaba en la total y absoluta creencia de que había dejado al niño en la guardería".

"Desde mi punto de vista legal, entiendo que ni siquiera podemos hablar de despiste, entiendo que no existe homicidio, no se da el tipo penal dentro de ningún tipo de lo que es el delito de homicidio", ha dicho la abogada Rocío Garrido. Tras esto, la magistrada ha mantenido que no concurren los requisitos del tipo penal de homicidio imprudente y que en este caso puede ser "algo médico-legal".

PUEDE INTERESARTE La principal hipótesis sobre la muerte del niño de dos años en Jaén apunta a que sufrió un golpe de calor en el coche por un descuido del padre, de 72 años

Por lo pronto, su defendido, de 68 años, tendrá que someterse a diversas pruebas médicas para arrojar luz a ese "lapsus temporal" que él asegura haber tenido desde el convencimiento de que "él, como todas las mañanas, había dejado al niño, de 23 meses, en la guardería".

La abogada confía en que se archive el caso: "La familia está destrozada"

"Mi intención es, lógicamente, entendiendo que no concurren los requisitos del tipo penal, que esto, una vez que se practiquen las diligencias necesaria, pues, lógicamente lo archiven", ha dicho Garrido, que ha incidido en que por lo que está pasando la familia que está "destrozada" ante "una tragedia muy dolorosa" con la que "tendrán que aprender a vivir".

PUEDE INTERESARTE En libertad el padre de acogida del bebé fallecido en Linares tras olvidarlo en el coche

El padre de acogida fue detenido el mismo martes como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y puesto en libertad sobre las 21:00 horas, tal y como señalado su abogada, que ha añadido que la madre de acogida también declaró en calidad de testigo en la Comisaría.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El atestado policial será remitido al juzgado y será la autoridad judicial la que lo cite a declarar en los próximos días. Este hombre, junto con su mujer, son familia de acogida desde 2017. Desde esa fecha han acogido a 13 menores. "Son una familia ejemplar", ha dicho la abogada que los conoce desde hace años.

PUEDE INTERESARTE Encuentran muerto a un niño de dos años que había sido olvidado en el interior de un coche en Linares, Jaén

La reconstrucción de los hechos llevada a cabo este miércoles ha durado apenas unos 15 minutos, tiempo en el que dos agentes de la Policía Nacional han ido en coche hasta la guardería y han regresado a la calle donde el investigado aparcó el vehículo con el menor en su interior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El padre de acogida llevaba al bebé todas las mañanas a la guardería

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El hombre era el encargado de llevar diariamente al menor a la guardería sobre las 9:00 horas. Según informó este martes la Policía Nacional, "llevaba al menor en su sillita todos los días a la guardería, avisando por WhatsApp a las responsables de la misma, para que se hicieran cargo del menor", una vez que llegaba al lugar. La dinámica era que las cuidadoras salían a la calle y recogían al menor.

"No se sabe por qué" este martes "lo llevó a la guardería", pero por razones que tendrán que clarificarse en la investigación, "no escribió a las monitoras de la guardería" y se llevó "nuevamente al menor consigo, dejándolo en el coche, sin percatarse de que el niño estaba con él".

Cuando la madre de acogida fue a recoger al menor a la guardería es cuando se ha enterado de que el niño no estaba en la misma. Fue entonces cuando al volver la mujer a su domicilio, el padre se dio cuenta de que el menor podía seguir en el interior del vehículo.

La madre entró en estado de shock y avisaron al 112. El vehículo estaba aparcado en una vía muy transitada, pero, debido a que tenía las lunas tintadas, nadie pudo percatarse de que el menor estaba en el interior del mismo.

El bebé pasó seis horas en el coche: se registraron máximas de 29 grados

Fue a las 14:55 horas de este martes cuando en el 112 recibió la llamada alertando de la presencia de un niño pequeño en el interior de un vehículo, en la calle Pintor El Greco. El bebé, según los primeros indicios, llevaba ya cerca de seis horas en el coche en una jornada en la que los termómetros llegaron a marcar máximas de hasta 29 grados en Linares.

Desde el 112 se dio aviso a los servicios sanitarios que trasladaron hasta el lugar una UVI móvil y un equipo de urgencias. Una vez en el lugar, trataron sin éxito de reanimar al niño, hasta que finalmente se certificó su fallecimiento. Hasta el lugar se desplazaron también Policía Local y Policía Nacional. El cuerpo sin vida del bebé fue trasladado a dependencias del Instituto de Medicina Legal (IML) donde se le ha practicado la autopsia, tal como ha apuntado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.